Глава ДНР назвал причину гибели пятилетнего ребенка

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал причину гибели пятилетнего ребенка в населенном пункте Александровское. Видео его заявления опубликовано в Telegram-канале «Репортер Руденко».

«Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», — сказал Пушилин.

Он сообщил, что Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело против командира 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пятилетний Владислав Шихов погиб 2 апреля, играя во дворе. Его бабушка получила осколочные ранения.