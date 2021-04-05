В ДНР раскрыли подробности гибели четырехлетнего ребенка от обстрела ВСУ

Жители села Александровское, расположенного на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, раскрыли подробности обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 3 апреля, при котором погиб четырехлетний ребенок, пишет РИА Новости.

Как рассказала журналистам представившаяся бабушкой умершего мальчика Наталья Терентьева, во время обстрела ее внук играл на улице. Женщина не успела заметить приближение беспилотника и среагировала только после того, как услышала звук разрывающегося снаряда. «Шапочка лежит, а у него нету ни ручки, ни ножки. Это просто был обрубок, понимаете. Это не рассказать — это надо увидеть», — сказала пенсионерка.

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Она добавила, что похороны ребенка пройдут завтра, 6 апреля, при этом его родители до сих пор не могут прийти в себя после произошедшего. «Мы не знаем, как завтра мы пройдем эту процедуру. Мне не жалко этого дома, за что это дите пострадало? Он что, кого-то застрелил? Он кому-то что-то сказал плохое?» — добавила Терентьева.

В свою очередь, глава Булавинской поселковой администрации ДНР Александр Плитан заявил, что очень хорошо знаком с семьей погибшего ребенка: его бабушка с дедушкой всю жизнь проработали в угольных шахтах. «Это не поддается… Очень тяжело все это осмыслить», — сказал глава поселка.

3 апреля Народная милиции ДНР заявила, что в результате обстрела беспилотным летательным аппаратом ВСУ окраин Донецка погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранение местная жительница. Дрон сбросил самодельное взрывное устройство в районе жилого дома в населенном пункте Александровское.

Позже Следственный комитет России возбудил по факту случившегося уголовное дело. Оно расследует по части 1 статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») УК РФ.