Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал гибель пятилетнего ребенка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он написал об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, трагедия стала «закономерным следствием политики украинских властей». Также Слуцкий заявил, что Киев ведет «братоубийственную войну», направляя на юго-восток Украины снаряды с надписями «Детям Донбасса».

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«Европейские столицы хранят молчание, нет громких инициатив имени погибшего ребенка по санкционному давлению на Киев, нет вообще никакой реакции. Коллективный Запад просто игнорирует преступления киевского режима, еще раз доказывая, что мир на Украине ему на самом деле не нужен», — написал депутат.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин после гибели ребенка в Донбассе призвал исключить Украину из Совета Европы.

3 апреля народная милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявила, что в результате обстрела беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраин Донецка погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения местная жительница. Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в районе жилого дома в населенном пункте Александровское.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию ДНР и ЛНР.

Военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.