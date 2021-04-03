В Донецке под обстрелом беспилотника погиб ребенок

В результате обстрела беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраин Донецка погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По данным ведомства, беспилотник сбросил в районе жилого дома в населенном пункте Александровское самодельное взрывное устройство. «В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения, и получила ранения различной степени тяжести местная жительница», — говорится в сообщении ведомства.

Народная милиция ДНР призвала международных наблюдателей зафиксировать действия ВСУ. Там добавили, что Украина продолжает нарушать режима прекращения огня, игнорируя нормы Женевской конвенции и гуманитарного права.

Ранее 3 апреля стало известно, что ВСУ усилили интенсивность обстрелов Донецка. Ситуация на линии соприкосновения обостряется с каждым часом, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию ДНР и ЛНР.

26 марта Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки». Это произошло после того, как в зоне боевых действий под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих ВСУ.