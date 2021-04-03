В Совфеде ответили на заявление Кравчука о врагах и холуях России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о врагах и холуях России. Его слова в субботу, 3 апреля, приводит RT.

По словам Цекова, напряженные отношения между Россией и Украиной — результат политических решений киевской власти.

«Украина не является врагом России. Это понятно всем здравомыслящим людям, в том числе и на Украине. Настоящий враг Украины — это ее руководство, которое разрушает страну и которое ориентирует ее на постоянную борьбу с Россией», — сказал сенатор.

Ранее Кравчук заявил, что у Москвы нет друзей: есть или враги, или холуи. По его словам, сегодня врагом России является Украина, а Белоруссия — холуем. В качестве обоснования своей мысли Кравчук привел тот факт, что в день телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом также состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, Москва якобы не считает Украину независимой державой и намерена уничтожить ее.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.