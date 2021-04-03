В Совфеде предрекли США глобальное лидерство по социальной деградации

В Совете Федерации предрекли США глобальное лидерство по социальной деградации из-за легализации наркотиков. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-аккаунте.

По его словам, в США сейчас вполне возможна легализация тяжелых наркотических средств, так как «американские радикалы во всех сферах и всех мастей сорвались с цепи». Сенатор отметил, что так Америка станет глобальным лидером по социальной деградации.

Ранее обе палаты заксобрания штата Нью-Йорк проголосовали за законопроект, легализующий употребление марихуаны в рекреационных целях. Законопроект снимет судимость с тысяч жителей штата, осужденных по обвинениям, связанным с употреблением каннабиса. Отмечается, что в 2020 году 94 процента арестов, связанных с этим наркотиком, пришлось на долю цветного населения. Кроме того, власти рассчитывают, что новая индустрия создаст 30-60 тысяч новых рабочих мест и пополнит казну на дополнительные 350 миллионов долларов ежегодно.