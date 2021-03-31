Россия
 
Последние новости
Путин допустил национализацию некоторых предприятий
Италия назвала передачу своих секретов России «враждебным актом»
Путин предупредил о масштабных паводках в России
Врач назвала четыре мешающих похудеть заблуждения об овощах и фруктах
Кендалл Дженнер уехала из дома после истории с искупавшимся в бассейне мужчиной
В Канаде зафиксировали вспышку загадочной смертельной болезни
Эрдоган поедет в Нагорный Карабах
В Москве накрыли элитную вечеринку по QR-кодам с кокаином и стриптизершами
Трон, доспехи и ручной пулемет в доме мытищинского стрелка показали на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Совфед разрешил штрафовать и сажать в тюрьму за оскорбление ветеранов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Совет Федерации одобрил пакет законопроектов о штрафах и лишении свободы за оскорбление ветеранов. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки, ужесточающие наказание для граждан за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести, будут внесены в Уголовный кодекс (УК) РФ и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Нарушителям грозит штраф до пяти миллионов рублей. Кроме того, граждан могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо защитить память ветеранов. «Оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Как и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в Великой Победе», — сказал он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма
Яровая предложила сажать на пять лет за оскорбление ветеранов
В Госдуме назвали своевременным ужесточение наказания за оскорбление ветеранов