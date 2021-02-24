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Яровая предложила сажать на пять лет за оскорбление ветеранов

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, заявила соавтор инициативы, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. Ее цитирует ТАСС в среду, 24 февраля.

Штраф за данное деяние может составить до пяти миллионов рублей, добавила она.

По ее словам, ужесточение наказания предусмотрено за действия, которые будут «осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, (...) но и оскорблять, осквернять память ушедших».

22 февраля Ирина Яровая анонсировала внесение поправок в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма. Поправки предусматривают уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах.

Депутат Сергей Боярский назвал оправки своевременными и оправданными. По его словам, необходимо постоять за ветеранов — живых и ушедших.

Ранее суд приговорил Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) по делу о клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко к штрафу в 850 тысяч рублей.

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