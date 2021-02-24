Яровая предложила сажать на пять лет за оскорбление ветеранов

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, заявила соавтор инициативы, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. Ее цитирует ТАСС в среду, 24 февраля.

Штраф за данное деяние может составить до пяти миллионов рублей, добавила она.

По ее словам, ужесточение наказания предусмотрено за действия, которые будут «осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, (...) но и оскорблять, осквернять память ушедших».

22 февраля Ирина Яровая анонсировала внесение поправок в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма. Поправки предусматривают уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах.

Депутат Сергей Боярский назвал оправки своевременными и оправданными. По его словам, необходимо постоять за ветеранов — живых и ушедших.

Ранее суд приговорил Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) по делу о клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко к штрафу в 850 тысяч рублей.