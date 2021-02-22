В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за оскорбление ветеранов

В России захотели ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов, соответствующие поправки разработала группа депутатов Государственной Думы Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия».

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский подготовили поправки, в которых предлагается признать распространение заведомо ложных сведений о ветеранах одной из форм реабилитации нацизма, закрепить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов, также как и за оскорбление памяти защитников Отечества.

Объясняя необходимость предложенных мер, Яровая отметила, что в настоящий момент в законодательстве предусмотрена ответственность за распространение сведений, демонстрирующих неуважение к дням воинской славы и связанным с защитой Отечества памятным датам, однако унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны пока остается безнаказанным.

Предлагаемые парламентариями поправки вносятся ко второму чтению в проект закона о защите исторической памяти, который был единогласно принят в состоявшемся 10 февраля первом чтении. Согласно замыслу депутатов, изменения будут внесены в уголовное и административное законодательство для юридических лиц.