В Госдуме призвали россиян отказаться от участия в «ветряночных вечерниках»

Депутат Госдумы Алексей Куринный призвал россиян отказаться от участия в «ветряночных вечерниках». Об этом член комитета Государственной Думы по охране здоровья рассказал в беседе с «Москвой 24».

Парламентарий прокомментировал идею некоторых родителей о том, что стоит приводить незараженных детей в гости к тем, кто уже заразился вирусом оспы, с тем, чтобы ребенок преднамеренно заболел, перенес болезнь в юном возрасте и получил естественный иммунитет. Куринный отметил, что официальная медицина не приветствует подобного рода практики, так как любое заражение ребенка даже при низкой вероятности развития осложнений — это в любом случае неконтролируемое распространение заболевания. Он также подчеркнул, что организаторы подобных мероприятий не только нарушают правила карантина при оспе, но и при наступлении тяжелых последствий для заразившихся детей могут понести уголовную ответственности.

Отмечается, что объявления о проведении «ветряночных вечеринок» особенно часто появляются в феврале-марте. Многие родители считают, что ребенок должен переболеть ветрянкой до того, как пойдет в школу.

Ранее эксперт по биобезопасности Николай Дурманов раскрыл опасность преднамеренных попыток заразиться коронавирусом, чтобы выработать антитела к заболеванию. Дурманов отметил, что эта идея появилась около 300–350 лет назад, когда свирепствовала оспа и не существовало вакцины от заболевания.