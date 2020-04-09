Российский врач оценил влияние перенесенной ветрянки на коронавирус

Антитела к ветрянке или кори у переболевшего ими человека не влияют на вероятность заразиться коронавирусом. Такую оценку в разговоре с Пятым каналом дал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович.

По его словам, подобные домыслы не имеют под собой почвы. Также он отнесся со скепсисом к идее о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от COVID-19. «На сегодняшний день это не более чем интересная гипотеза, она еще не до конца подтверждена, имеется только разрозненные данные — и лабораторные, и эпидемические», — объяснил медик.

Попович подчеркнул, что степень иммунной защиты зависит от образа жизни, генетики и имеющихся хронических заболеваний. Ослабить иммунитет могут стресс, недостаток сна и еды. При этом врач не рекомендовал принимать лекарства для профилактики, потому что они не помогут при вирусе, но могут спровоцировать нежелательные побочные эффекты.

В начале марта в интервью «Украинскому радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что прививка от кори якобы помогает не заразиться коронавирусом. Позднее в Минздраве страны это утверждение опровергли.

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