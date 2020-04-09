Российский врач оценил влияние перенесенной ветрянки на коронавирус

Антитела к ветрянке или кори у переболевшего ими человека не влияют на вероятность заразиться коронавирусом. Такую оценку в разговоре с Пятым каналом дал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович.
По его словам, подобные домыслы не имеют под собой почвы. Также он отнесся со скепсисом к идее о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от COVID-19. «На сегодняшний день это не более чем интересная гипотеза, она еще не до конца подтверждена, имеется только разрозненные данные — и лабораторные, и эпидемические», — объяснил медик.
Попович подчеркнул, что степень иммунной защиты зависит от образа жизни, генетики и имеющихся хронических заболеваний. Ослабить иммунитет могут стресс, недостаток сна и еды. При этом врач не рекомендовал принимать лекарства для профилактики, потому что они не помогут при вирусе, но могут спровоцировать нежелательные побочные эффекты.
В начале марта в интервью «Украинскому радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что прививка от кори якобы помогает не заразиться коронавирусом. Позднее в Минздраве страны это утверждение опровергли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения