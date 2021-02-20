Суд вынес приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Суд приговорил учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

Навального признали виновным по части 2 статья 128.1 («Клевета») УК РФ.

Установлено, что 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

Ранее Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». При этом оппозиционеру сократили срок на 50 дней, засчитав время, проведенное им под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, Навальный проведет в колонии 2,5 года.