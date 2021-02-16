Прокурор запросила штраф 950 тысяч рублей Навальному за клевету на ветерана

Прокурор Екатерина Фролова запросила штраф 950 тысяч рублей в пользу государства учредителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексею Навальному за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Игната Артеменко. Об этом сообщает РАПСИ.

В ходе прений сторон прокурор, поддерживающий государственное обвинение, заявила, что оскорбительные комментарии подсудимого были просмотрены большим количеством его подписчиков в Twitter и Telegram.

«Игнат Сергеевич стоял в своем мундире с орденами и медалями, а под роликом размещались эти безумные слова подсудимого», — отмечает Фролова. Она указала, что в суде обвиняемый вместо того, чтобы извиниться перед ветераном, продолжил его оскорблять.

Прокурор отметила, что заявление о клевете мог подать каждый из участников видеоролика, поскольку оскорбления подсудимого относились ко всем. Показания свидетелей в суде доказывают его вину.

«Навальный использовал процесс только как политическую трибуну, ничего не говоря по существу дела», — считает прокурор.