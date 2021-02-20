Навальному сократили срок на 50 дней

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство гособвинителя и сократил срок наказания учредителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексею Навальному на 50 дней. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает РАПСИ.

В срок отбытия наказания осужденному будет засчитано время, проведенное под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, с учетом отбытого наказания Навальный проведет в колонии 2,5 года, отмечает РИА Новости.

Ранее апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение о замене Навальному условного срока на реальный.

Симоновский суд столицы 2 февраля постановил, что осужденный по делу «Ив Роше» должен отбыть реальное наказание в колонии. УФСИН попросило назначить ему 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом времени, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Он впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили, что россиянин отравлен веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.