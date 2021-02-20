Навальный в последнем слове процитировал «Гарри Поттера»

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный, выступая с последним словом в суде, процитировал фразу персонажа из книги о Гарри Поттере. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

«Отлично, кстати, по этому поводу сказала замечательная философ — Полумна Лавгуд из "Гарри Поттера". Она сказала, как важно не чувствовать себя одиноким, потому что именно этого хотел бы Волан-де-Морт. Но я совершенно этого не чувствую», — заявил подсудимый на выездном заседании апелляционной инстанции Мосгорсуда, которое проходит в здании Бабушкинского суда Москвы. Рассматривается жалоба на замену условного срока реальным по делу «Ив Роше».

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

В ходе слушаний прокурор попросила сократить срок наказания осужденному на 50 дней. «Я прошу изменить решение районного суда: зачесть в срок отбытия наказания время, проведенное Навальным под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года», — заявила прокурор, отметив, что в остальной части просит оставить решение без изменения, а апелляционную жалобу защиты Навального — без удовлетворения.

Адвокаты Навального попросили Мосгорсуд отменить постановление о замене ему условного срока реальным.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.