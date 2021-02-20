Защита Навального попросила отменить постановление о замене ему условного срока

Адвокаты учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального попросили Мосгорсуд отменить постановление о замене ему условного срока реальным. Об этом сообщает РАПСИ.

Защита осужденного указывает, что выводы суда о необходимости отмены условного осуждения не подтверждаются рассмотренными в заседании доказательствами, поскольку он являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию ежемесячно, но в иные дни. Инспекции был предоставлен адрес, по которому подсудимый проживал в Германии, но ФСИН не предприняла никаких попыток направить что-то по этому адресу, отмечает адвокат Ольга Михайлова.

В свою очередь, прокурор Екатерина Фролова считает, что осужденный систематически не исполнял возложенные на него обязанности, не уведомлял инспекцию о прохождении амбулаторного лечения после выписки из больницы. Таким образом, с 24 сентября 2020 года фактическое местонахождение Навального уголовно-исполнительной инспекции известно не было, в связи с чем он был объявлен в розыск, отметила прокурор.

«Считаю, что доводы апелляционных жалоб удовлетворению не подлежат», — заключила она.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он проведет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.