Суд признал обращение ЕСПЧ одним из доводов защиты Навального

Ходатайство адвокатов учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального о его освобождении из СИЗО в качестве обеспечительной меры по решению ЕСПЧ является одним из доводов защиты подсудимого. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает РАПСИ.

«Расценить заявленное ходатайство как один из доводов стороны защиты, оценка которому будет дана при вынесении итогового решения по делу», — решил судья Мосгорсуда на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы. Ранее защита Навального заявила Мосгорсуду ходатайство о его освобождении из СИЗО.

«У нас ходатайство о применении обеспечительной меры — освобождение Навального, содержащегося в СИЗО. Взятые на себя Россией международные обязательства требуют обязательного исполнения решения ЕСПЧ о применении обеспечительной меры — освобождения Навального», — заявила адвокат Ольга Михайлова.

17 февраля вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой сообщил, что Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ в соответствии с положениями статьи Конституции, которая гласит, что международные обязательства страны исполняются, но при этом «политизированные трактовки международных органов» в случае их противоречия основному закону исполняться не будут.

В тот же день ЕСПЧ потребовал освободить Навального из-под стражи. Обращение подавали 20 января, еще до замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его сформулировали на основе 39-го правила регламента Европейского суда, согласно которому обеспечительные меры — это запрет государству действий, которые могут нанести существенный ущерб жизни и здоровью заявителя, либо указание государству на необходимость предпринять что-то во избежание такого ущерба.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.