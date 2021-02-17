В Госдуме ответили на требование ЕСПЧ освободить Навального

Россия в соответствии с положениями своей Конституции не будет выполнять требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его слова приводит ТАСС.

«Если такое решение последует, конечно, Российская Федерация исполнять его не будет», — сказал он.

Толстой напомнил, что в Конституции России после внесения поправок в 2020 году появилась статья, которая говорит о том, что международные обязательства страны исполняются, но при этом «политизированные трактовки международных органов», таких как ЕСПЧ, в случае их противоречия основному закону исполняться не будут.

«Наша правовая юридическая система не предусматривает, чтобы на нее в таком виде с помощью заявлений влияли деятели из ЕСПЧ», — подчеркнул парламентарий.

Ранее ЕСПЧ попросил выпустить Навального из тюрьмы. Обращение подавали 20 января, еще до замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его сформулировали на основе 39-го правила регламента ЕСПЧ, согласно которому обеспечительные меры — это запрет государству действий, которые могут нанести существенный ущерб жизни и здоровью заявителя, либо указание государству на необходимость предпринять что-то во избежание такого ущерба.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

2 февраля текущего года условный срок Навального по данному делу был заменен на реальный после того, как ФСИН заявила о многочисленных нарушениях правил условного наказания.