Суд с опозданием начал рассмотрение жалобы Навального на отмену условного срока

Мосгорсуд начал с опозданием заседание по рассмотрению апелляционной жалобы учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального на решение о замене ему условного срока на реальный. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает РАПСИ.

Впервые заседание по делу Навального задерживается. Также прессе впервые разрешили фотографировать обвиняемого на телефон.

На слушания, которые проходят в выездном формате в здании Бабушкинского суда Москвы, не явился представитель инспекции Федеральной службы исполнения наказания, по ходатайству которой было принято решение об отмене осужденному условного срока.

Подсудимый поинтересовался у судьи, почему заседание проходит в Бабушкинском суде. На что председательствующий ответил, что это сделано в его интересах. Он пояснил, что если бы слушания проводились в Мосгорсуде, то подсудимый участвовал в нем по видеосвязи, а не очно.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.