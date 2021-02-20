Мосгорсуд в выездном формате рассмотрит жалобу Навального на арест

Заседание Мосгорсуда, на котором будет рассмотрена жалоба учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального и его защиты, пройдет в выездном формате. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Навальный вместе с защитниками ранее подал жалобу на решение Симоновского суда столицы, который заменил ему условное наказание на реальный срок в 2 года 8 месяцев лишения свободы по делу «Ив Роше».

«Апелляционная жалоба будет рассмотрена на выездном заседании в Бабушкинском районном суде Москвы. Заседание начнется в 10:00 в субботу, 20 февраля», — сказала Солопова.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он проведет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.