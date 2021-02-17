МВД начало проверку действий силовиков на несогласованных акциях в Москве

МВД инициировало свыше 100 проверок по действиям сотрудников правоохранительных органов, в результате которых пострадали граждане на несогласованных акциях в Москве. Об этом ТАСС сообщила столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева на онлайн-заседании Мосгордумы.

По ее словам, эти сведения ей передали в московском управлении МВД. Результаты проверок будут направлены в следственные органы для принятия процессуальных решений.

Потяева пояснила, что поступали обращения граждан о том, что на несогласованных мероприятиях силовики задерживали случайных людей, в том числе подростков.

Также она сообщила о 15 случаях получения травм правоохранителями, которые обеспечивали общественный порядок во время проведения несогласованных акций.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января.