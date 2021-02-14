Президент России Владимир Путин прокомментировал несанкционированные акции протеста, которые прошли в январе и феврале. Его слова на встрече с главными редакторами российских СМИ передает РИА Новости.

Как объяснил Путин, противоборствующие силы воспользовались ситуацией, которая сложилась из-за пандемии коронавируса. «Конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. [...] И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчет», — отметил он.

Также президент отметил, что в сложившейся ситуации используют в том числе и Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). «Ведь и фигуранта этого тоже используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», — пояснил Путин.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января.