Кремль отреагировал на акции в поддержку Путина в регионах России

Кремль не имеет отношения к массовым акциям в поддержку президента Владимира Путина, сообщения о которых поступают из разных регионов России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его реакцию приводит РИА Новости в понедельник, 8 февраля.

По словам Пескова, он осведомлен о флешмобах в поддержку главы государства из сообщений СМИ. «Это не имеет к нам никакого отношения», — подчеркнул он.

5 февраля «Российская газета» опубликовала материал с заголовком «По всей стране проходит флешмоб в поддержку президента России», в котором говорилось, что жители страны записывают видеообращения к Владимиру Путину со словами благодарности и хэштегом #ПутинНашПрезидент.

В ряде регионов акции не ограничились активностью в сети. Так, сотрудники екатеринбургской компании «Сима-Ленд» устроили у офиса предприятия шествие с российскими флагами, а затем своими фигурами составили надпись «Путин — наш президент!» Пилоты гоночной команды «КАМАЗ-мастер» нарисовали на снегу надпись «Putin team» в поддержку одноименного общественного движения.