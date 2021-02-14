На Арбате в Москве женщины выстроились в цепь солидарности

В Москве на Арбате женщины выстроились в «Цепь солидарности и любви», пишет «Коммерсантъ».

Они сообщили, что вышли на улицу, чтобы поддержать политзаключенных и жену Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юлию, которая в настоящий момент находится в Германии.

Как пишет Telegram-канал «Подъем», на Арбате собрались около ста женщин. Акция проходит без задержаний. При этом на место проведения пришли активисты движения Serb, они привели с собой трансвестита. Также перед началом акции члены «Волонтерской роты Боевого братства» подарили всем женщинам цветы.

«Коммерсантъ» пишет, что аналогичная акция проходит в Санкт-Петербурге.

Ранее Следственный комитет России (СКР), МВД и Генпрокуратура предостерегли россиян от участия в несогласованных акциях. В СКР напомнили, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Также под действие Уголовного кодекса подпадают призывы к массовым беспорядкам, в том числе к подросткам.