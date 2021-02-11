СКР, МВД и Генпрокуратура предостерегли от участия в несогласованных акциях

Следственный комитет России (СКР), МВД и Генпрокуратура предостерегли россиян от участия в несогласованных акциях. Об этом говорится в заявлениях ведомств.

В СКР напомнили, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Также под действие Уголовного кодекса подпадают призывы к массовым беспорядкам, в том числе к подросткам, отмечается на сайте ведомства.

Такие факты расцениваются как преступление, так как представляют опасность для их жизни и здоровья, заявили в СКР.

В МВД призвали россиян отказаться от участия в несанкционированных акциях, руководствуясь здравым смыслом. К тому же в стране продолжают действовать ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. За нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в МВД.

В Генпрокуратуре отметили, что, несмотря на уважение конституционного права граждан на выражение своего мнения, считают необходимым предостеречь людей о недопустимости нарушения закона в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Ранее соратники Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) предложили жителям «больших российских городов» выйти 14 февраля во двор, включить фонарик в телефоне и так постоять несколько минут. Фото с акции предлагается поделиться в социальных сетях.