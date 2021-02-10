Захарова заявила о подготовке Западом несанкционированных акций в России

Акция Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), запланированная на 14 февраля, готовится под влиянием Запада, заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит «Интерфакс» в среду, 10 февраля.

Дипломат пояснила, что акции «США, натовских, брюссельских структур» обычно проходят с цветочками и ленточками. «Цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хештеги», — добавила она.

В качестве примера Захарова привела события в Грузии и на Украине. «Вы забыли, как в парламент Грузии заходили с розами в руках? Майдан оранжевый. Очень было бы смешно, только финал трагичный», — отметила представитель МИД.

По ее словам, Москва не просто видит — она знает, что предстоящее мероприятие ФБК подсказано представителями НАТО. «Здесь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идет работа», — подчеркнула Захарова.

Накануне, 9 февраля, она рассказала об онлайн-встрече сотрудников ФБК с представителями стран Евросоюза, США и Великобритании. По ее мнению, переговоры состоялись с целью «хитрее вести подрывную работу» в России.

Ранее соратники учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального предложили жителям больших российских городов выйти 14 февраля во двор, включить фонарик в телефоне и так постоять несколько минут. Фото с акции предлагается поделиться в социальных сетях.