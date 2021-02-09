Захарова придумала новую характеристику сторонникам Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала прекратить называть сторонников учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального оппозицией, задумав вместо этого характеризовать их по-другому. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее мнению, это агенты влияния, и «натовцы инструктируют их о формате митингов». «Дело в том, что, как вы помните, 4 февраля [глава сети региональных штабов Навального Леонид] Волков заявил, что они не будут больше проводить протесты зимой и продолжат эти акции весной и летом. Что вы думаете, сегодня в первой половине дня было заявлено ровно противоположное: что эти акции продолжатся в феврале», — заявила Захарова. Она также отметила, что 8 февраля в Брюсселе прошла онлайн-встреча Волкова со странами-членами ЕС, а также США и Великобритании.

«Так что они встречались вчера с натовцами, получили инструкции по полной программе. Думаю, им просто четко объяснили — никакой весны и лета ждать не надо и что нужно продолжать раскачивать ситуацию», — заключила Захарова.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что немецкие спецслужбы могут быть причастны к подготовке фильма Навального. Министр напомнил, что в фильме учредитель ФБК посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и показывает материалы, связанные со службой Владимира Путина в ГДР. «Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ, — скорее всего, с их спецслужбами», — отметил Лавров.

В пятницу, 5 февраля, Россия объявила о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. Дипломатов из Польши, Швеции и Германии вызвали в министерство. Им выразили протест из-за участия в несанкционированных акциях 23 января.