Захарова назвала цель встречи сторонников Навального с представителями НАТО

Встреча сторонников Алексея Навального (является учредителем ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) с представителями стран НАТО состоялась с целью «хитрее вести подрывную работу» в России, написала в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что 4 февраля глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков объявил об отмене всех протестных митингов в России до весны, а уже 9 февраля анонсировал новую акцию. «Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило "оппозицию" кардинально изменить тактику? Все банально просто — 8 февраля 2021 года в Постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и [исполнительным директором ФБК] Владимиром Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути — это встреча стран НАТО», — пояснила Захарова.

По ее мнению, представители западных стран «проинструктировали (...) своих агентов влияния, как им дальше "хитрее" вести подрывную работу». Дипломат добавила, что страны Североатлантического альянса вложили слишком много денег «в эту историю», чтобы тянуть до весны.

«Они четко понимают: весной накаченная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой "химоружия", не предъявляя факты, они не могут — их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк», — заключила представитель российского МИД.

Накануне, 8 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немецкие спецслужбы могут быть причастны к подготовке фильма Навального. Глава дипведомства напомнил, что в фильме оппозиционер посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и показывает материалы, связанные со службой Владимира Путина в ГДР. «Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ, — скорее всего, с их спецслужбами», — отметил Лавров.

Ранее, 5 февраля, Москва объявила о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку Навального. Дипломатов из Польши, Швеции и Германии вызвали в министерство и выразили им протест из-за участия в несанкционированных акциях 23 января.