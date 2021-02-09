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Кремль сравнил новую акцию сторонников Навального с игрой в «кошки-мышки»

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил новую акцию сторонников Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), анонсированную на 14 февраля, с игрой в «кошки-мышки». Его цитирует РИА Новости во вторник, 9 февраля.

«В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — сказал он.

Ранее соратники Навального предложили жителям «больших российских городов» выйти 14 февраля во двор, включить фонарик в телефоне и так постоять несколько минут. Фото с акции предлагается поделиться в социальных сетях.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в России 23 и 31 января и 2 февраля. По данным на 5 февраля, в суды Москвы за две недели поступило 4908 административных дел на участников несанкционированных акций.

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