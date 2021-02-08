Песков прокомментировал штраф глухонемому за лозунги на акции

Решение суда о штрафе глухонемому инвалиду Евгению Агафонову за «скандирование лозунгов» на несанкционированном митинге 31 января в Санкт-Петербурге стоит оспорить, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РБК в понедельник, 8 февраля.

«В данном случае точно не знаю, что было с судьей», — сказал Песков.

Он посоветовал потерпевшей стороне подать апелляцию.

5 февраля Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал инвалида III группы по слуху на пять тысяч рублей за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». По словам адвоката Сергея Локтева, полицейские уверяют, что мужчина, который почти не может говорить, скандировал лозунги во время протестной акции.

Между тем сам Агафонов отрицает свое участие в митинге. Из его рассказа следует, что он шел в магазин, когда силовики начали задерживать горожан.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января.