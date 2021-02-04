Кремль заявил об отсутствии в России репрессий

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии «самых массовых репрессий в истории новой России». Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 февраля.

«Никаких репрессий нет, есть меры, которые принимаются полицией против участников незаконных акций. Я не соглашусь с излишне эмоциональными оценками», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что задержания участников несанкционированных акций нельзя называть репрессиями. Он добавил, что люди выходили на акции по своей воле или «будучи жертвой подстрекателей».

Песков заверил, что по каждому случаю чрезмерного применения силы правоохранителями в ходе несогласованных акций проведут служебную проверку.

Акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января. После 2 февраля в СМИ появилась информация о переполненных спецприемниках и «бесчеловечных условиях», в которых находятся некоторые задержанные.