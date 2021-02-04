Песков объяснил переполненность спецприемников

Ситуация с переполненными спецприемниками спровоцирована не правоохранительными органами, а участниками несанкционированных акций протеста, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 4 февраля.

«На незаконных акциях в Москве задержано больше людей, чем в сжатые сроки возможно оформить, принимаются меры для исправления ситуации», — сказал он.

На вопрос, демонстрировали ли президенту Владимиру Путину кадры камер, Песков ответил отрицательно.

Ранее в четверг стало известно, что главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру.

Ранее в соцсетях появилось видеообращение граждан, находившихся в одном из автозаков после манифестации. Они рассказали, что в течение девяти часов находились в полицейской машине, где им создали «бесчеловечные условия».

Акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января.