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СПЧ проверит сообщение об оставленных ночевать в автозаках протестующих

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребовал выяснить причину, по которой задержанных на протестах московских активистов оставили ночевать в автозаках. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев, передает ТАСС.

По его словам, после несанкционированных акций 31 января три автобуса с протестовавшими привезли в столичную деревню Сахарово в спецприемник для иностранных граждан. «В течение ночи они вынуждены были находиться в этих автобусах, спецприемник не готов был их принять», — сказал он, уточнив, что сейчас все задержанные размещены, находятся в тепле, у них есть еда и спальные места.

Фадеев отметил, что по требованию СПЧ будет проведена служебная проверка.

Ранее в соцсетях появилось видеообращение людей, находившихся в одном из автозаков после манифестации. Видео было записано в шесть утра 2 февраля. Протестующие рассказали, что были задержаны 40 часов назад, в течение девяти часов они находились в полицейской машине, где им создали «бесчеловечные условия». «Нас практически не кормили. Люди вынуждены стоять. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет», — сказал один из мужчин на камеру.

Дополнение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе произошедшего. Он указал, что МВД проверит факты длительного задержания активистов, при необходимости будут приняты меры, сообщает ТАСС.

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