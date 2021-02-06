Навального назвали угрозой бюджету России

Для достижения нужного результата на выборах в Госдуму властям России, возможно, придется потратить больше средств, чем предполагается, что станет угрозой бюджету. Такой вывод сделало международное рейтинговое агентство Fitch.

Поводом для него аналитики назвали ситуацию вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Замена его испытательного срока по делу «Ив Роше» на реальный чревата социальными волнениями и может «осложнить задачу обеспечения конституционного большинства», предупредили эксперты.

В долгосрочной перспективе ситуация может подорвать авторитет правительства в обществе, добавляют они. Что касается краткосрочной перспективы, что Fitch не видит в нынешних протестах угрозы для властей, поскольку те в состоянии подавить несогласованные акции, хотя на это и могут потребоваться дополнительные расходы.

Таким образом Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Агентство ожидает, что в 2021 году российская экономика вырастет на 3 процента.

Поводом для включения ФБК в список иностранных агентов в октябре 2019 года стали два перевода из Испании и один из США на сумму более 140 тысяч рублей. Оппозиционер с конца августа проходил курс лечения в Германии, где ему поставили диагноз отравления веществом из группы «Новичок». В момент возвращения в Россию 17 января оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево.

В заключении Навальный должен провести два года и восемь месяцев. В настоящее время в его отношении слушается еще одно дело — о клевете в отношении ветерана войны. Оппозиционера обвинили в том, что слово «холуи», произнесенное в адрес участников ролика в поддержку поправок к Конституции, нанесло истцу моральный вред.