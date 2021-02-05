Названо число арестованных после несанкционированных акций в Москве и Петербурге

В суды Москвы за две недели поступило 4908 административных дел на участников несанкционированных акций. Такое число назвали в пресс-службе Мосгорсуда, передает РИА Новости.

Некоторые материалы оформлены по статье 20.2 КоАП («Нарушение правил проведения публичных мероприятий»), другие по части 1 статьи 19.3 КоАП («Неповиновение представителю власти»).

С 23 февраля судами в Москве рассмотрено более 2100 дел, остальные находятся в производстве. Арестовано 972 человека, оштрафовано 1232 протестующих.

В Петербурге суды рассмотрели 1430 административных дел против задержанных на протестах. 354 жителя арестованы, 659 человек получили штраф, двое приговорены к обязательным работам, уточняет агентство.

Ранее в Совете по правам человека (СПЧ) подсчитали, что на акциях 23 и 31 января в Москве травмы получили 19 протестующих, зафиксировано применение насилия в отношении 22 силовиков.

Акции в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли в крупных российских городах 23, 31 января и 2 февраля.