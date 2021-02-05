Кремль отреагировал на сообщения о жестоком обращении с задержанными на акциях

Многие заявления о нарушении прав участников несанкционированных акций зачастую оказываются ложными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 5 февраля.

«Очень много подобных сообщений на поверку потом оказываются неправдой, измышлениями или преувеличением, искажением правды», — сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию о жестоком обращении правоохранителей с одной из задержанных.

Песков добавил, что если «какие-то элементы пыток имели место», сообщившая о случившемся россиянка может обжаловать это в порядке, предусмотренном законом.

Накануне официальный представитель Кремля заявил, что в России нет «самых массовых репрессий в истории новой России». По его словам, задержания участников несанкционированных акций нельзя называть репрессиями.

Песков также заверил, что по каждому случаю чрезмерного применения силы правоохранителями в ходе акций проведут проверку.

Акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января. После 2 февраля в СМИ появилась информация о переполненных спецприемниках и «бесчеловечных условиях», в которых находятся некоторые задержанные.