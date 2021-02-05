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СПЧ назвал число раненых протестующих и силовиков на акциях в Москве

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На несанкционированных акциях 23 и 31 января в Москве были ранены 19 протестующих, а также зафиксировано 22 случая применения насилия к силовикам. Об этом говорится в заявлении Совета по правам человека (СПЧ).

В СПЧ отметили, что среди пострадавших есть те, кто не принимал участия в акциях. В сообщении также сказано, что отмечены случаи задержания журналистов, у которых были служебные удостоверения и редакционные задания.

Вместе с тем в СПЧ подчеркнули, что акции не могли быть согласованы из-за пандемии. «Надо также отметить, что выбор места для протестных акций в Москве на Лубянской и Манежной площадях носил конфронтационный характер», — заявили в совете.

Там добавили, что вызывают обеспокоенность «призывы к несовершеннолетним участвовать в протестах, которые наблюдались перед акцией 23 января», так как подвергать детей опасности недопустимо.

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