Подсчитано число находящихся в спецприемнике в Сахарово задержанных

В Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове находятся 812 человек. Об этом агентству ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

По ее словам, до 90 процентов из находящихся в спецприемнике граждан были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста. Она отметила, что большинство жалоб задержанных связано с доступом с средствам связи и к личным вещам. При этом у каждого есть спальное место, матрас, подушка и одеяло.

Литвинович рассказала, что планирует в пятницу, 5 февраля, вновь отправиться в Сахарово, чтобы снова раздавать воду и гигиенические принадлежности.

4 февраля стало известно, что арестованных участников протестов привозят в ЦВСИГ в Сахарове в Новой Москве. При этом автобусы с людьми по пять часов стоят на холоде у входа. В числе прочих в спецприемнике оказался и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Его и еще 27 человек, судя по снимкам, посадили в восьмиместную камеру, где расположены двухъярусные металлические кровати без матрасов. Позднее в МВД заявили, что

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли 23 и 31 января, 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.