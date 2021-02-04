Омбудсмен Москвы опровергла информацию о переполненных камерах в Сахарово

Информация о переполненных камерах в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово не соответствует действительности, сообщила агентству «Москва» уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

Она рассказала, что накануне, 3 февраля, посетила Сахарово и осмотрела все камеры. «Люди находятся в нормальных условиях с точки зрения размещения, для всех выдано постельное белье, в камере есть возможность написать обращение в адрес какой-либо инстанции или адвоката», — добавила омбудсмен.

По ее словам, некоторые задержанные пожаловались на отсутствие бытовых принадлежностей: зубных щеток и полотенец. Однако руководитель центра пообещал, что в ближайшее время все необходимые вещи поступят, отметила Потяева. «Просто в изоляторе на этот период такого количества вещей не было. Они все заказаны, и я надеюсь, что сегодня они уже в полном объеме обеспечены всем необходимым», — пояснила она.

Омбудсмен также опровергла сообщения СМИ о том, что в одной камере в Сахарово находились 28 задержанных. «Это, по существу, не камера. Это место, куда временно доставили людей», — сказала Потяева.

Она объяснила, что задержанные попросили перевести их из автозаков в более удобное место, однако для составления материалов по приему необходимо было время. «Поэтому автобус загрузили, и по одному их стали вызывать. То есть, они там были не размещены, это была как комната приема», — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее 4 февраля сообщалось, что арестованных участников протестов привозят в ЦВСИГ в Сахарово в Новой Москве. При этом автобусы с людьми по пять часов стоят на холоде у входа. В числе прочих в спецприемнике оказался и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Его и еще 27 человек, судя по снимкам, посадили в восьмиместную камеру, где расположены двухъярусные металлические кровати без матрасов.

В конце января и начале февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).