МВД прокомментировало кадры из центра в Сахарово

В полиции заявили, что фотографии из центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, где арестованные участники акций в Москве находятся в переполненной камере, не отражают ситуацию объективно. Распространившиеся в социальных сетях и СМИ кадры прокомментировало ГУ МВД по столице в четверг, 4 февраля.

Там объяснили, что граждан разместили в восьмиместной камере ЦВСИГ временно после судебных заседаний. Люди в этот момент ожидали оформления.

«Затем указанные лица были размещены в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории. Им предоставлено горячее питание и постельные принадлежности, соблюдаются все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа», — указано в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что в спецприемнике достаточно мест для всех, кто был арестован в результате участия в несанкционированных акциях.

Ранее 4 февраля стало известно, что арестованных участников протестов привозят в ЦВСИГ в Сахарово в Новой Москве. При этом автобусы с людьми по пять часов стоят на холоде у входа. В числе прочих в спецприемнике оказался и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Его и еще 27 человек, судя по снимкам, посадили в восьмиместную камеру, где расположены двухъярусные металлические кровати без матрасов.

Акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли 23 и 31 января, 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.