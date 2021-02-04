Союз журналистов России потребовал проверить арест главреда «Медиазоны»

Союз журналистов России (СЖР) потребовал проверить законность административного ареста главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова. Как сообщается на сайте организации, союз направил «обращение в компетентные органы».

В СЖР подчеркнули, что Тверской суд Москвы принял решение об аресте на основе протокола о несогласованной акции 23 января, но сам журналист в ней не участвовал. «Данное судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе», — указали в обращении.

Союз журналистов пояснил, что попросил проверить, насколько обосновано было решение об аресте для Смирнова. В сообщении не говорится, в какие именно ведомства было направлено обращение.

Главного редактора «Медиазоны» арестовали на 25 суток за ретвит шутки. Автор оригинального твита пошутил над сходством Смирнова с солистом панк-группы «Тараканы!» Дмитрием Спириным. В сообщении содержалась информация о времени проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), которая прошла 23 января.

Позже стало известно, что отбывать наказание Смирнова и многих других арестованных в местах проведения акций в Москве привезли в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новую Москву. На территории ЦВСИГ нет условий для постоянного содержания задержанных, а 28 человек находятся в восьмиместной камере, где расположены двухъярусные металлические кровати без матрасов.

Акции в поддержку Навального прошли 23 и 31 января, 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.