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В Казани начался согласованный митинг

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В центре Казани начался согласованный с властями митинг против политических репрессий. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, горожане собрались на площади Тысячелетия в 12:00. Митинг организовали члены партии «Яблоко», движений «Левый фронт» и ПАРНАС. При этом говорится, что участвуют также представители КПРФ сторонники Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Уточняется, что из-за ограничений по коронавирусу местные власти разрешили провести митинг, рассчитанный на 200 человек.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал несанкционированные акции протеста, которые прошли в январе и феврале. Он заявил, что противоборствующие силы воспользовались ситуацией, которая сложилась из-за пандемии коронавируса.

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