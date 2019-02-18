Удальцову вернули арестованные в рамках «болотного дела» машину и деньги

Московский городской суд снял арест с части имущества координатора «Левого фронта »Сергея Удальцова и вернул ему 142 тысяч рублей и автомобиль Opel, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд отказался передать оппозиционеру еще 12 911 рублей 55 копеек. Собеседник агентства не уточнил, почему.

Удальцов обращался в Мосгорсуд с требованием отдать ему его вещи, арестованные в 2012 году в ходе расследования «болотного дела». Их ему должны вернуть еще в марте 2018-го, но Следственный комитет этого не сделал.

«Болотное дело» было возбуждено по факту столкновений протестующих с полицией на Болотной площади в Москве во время согласованного «Марша миллионов» 6 мая 2012 года. Тогда десятки человек пострадали, 400 демонстрантов были задержаны.

24 июля 2014 года Мосгорсуд приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам колонии каждого, признав виновными в организации массовых беспорядков. Всего фигурантами дела стали 29 человек, многие получили реальные сроки. Более десяти из них вышли на свободу из СИЗО в декабре 2013 года в рамках объявленной Госдумой амнистии по случаю 20-летия Конституции.

Удальцов отбыл срок наказания и вышел из тамбовской колонии №3 общего режима в августе 2017-го.

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