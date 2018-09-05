Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов прекратил сухую голодовку, сообщила его супруга Анастасия Удальцова. Ее цитирует РИА Новости в среду, 5 сентября.

«Друзья, сегодня 22 дня, как Сергей Удальцов находится под арестом. Но есть и хорошие новости. Вчера в связи с плохим самочувствием и неудовлетворительными показателями, с которыми его выписали в понедельник из больницы, он начал пить, но голодовку прекращать не планирует», — сказала Удальцова.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток за нарушение при организации публичного мероприятия. Вскоре после этого из-за несогласия с решением суда он перестал есть и пить. 19 августа он был госпитализирован.

Удальцов вышел из колонии в 2017 году. Он был приговорен к заключению на срок 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. В 2014 году оппозиционер месяц держал голодовку.

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