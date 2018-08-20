Удальцов попал в больницу и продолжил голодать

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, который был госпитализирован 19 августа, продолжает голодовку в больнице. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его супругу Анастасию Удальцову.

«Он не пьет, необходимые вещества ему вводят внутривенно», — сказала она.

По словам Удальцовой, она навестила мужа накануне вечером, и его состояние было нехорошим, он жаловался, что от обезвоживания у него начались галлюцинации.

Когда оппозиционер будет выписан и продолжит отбывать административный арест, пока неизвестно, сообщила она.

19 августа ответственный секретарь Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что Удальцов в течение пяти дней «держал сухую голодовку» из-за несогласия с решением суда поместить его под стражу.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал оппозиционера на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия.

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