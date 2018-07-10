МВД припомнило фигурантам «болотного дела» потерянные дубинки и рации

Управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу намерено взыскать с фигурантов «болотного дела» стоимость утраченного полицейскими имущества. Речь идет о пяти резиновых палках и двух радиостанциях «Волна» на общую сумму в 43,8 тысячи рублей. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба «Левого фронта».

Иск подан против Сергея Удальцова, Ильи Гущина, Алексея Гаскарова, Леонида Развозжаева, Александра Марголина и Елены Кохтаревой. Пока неизвестно, почему только спустя шесть лет полиция вспомнила о своей утрате и при чем здесь шесть активистов. Рассмотрение иска пройдет 11 июля в закрытом режиме.

«Есть понимание, что появление этого иска связано с попытками Удальцова и Развозжаева вернуть свое имущество, которое еще в 2012 году было арестовано в целях обеспечения возможных гражданских исков, а также нацелено на создание новых проблем представителям оппозиции», — добавили в «Левом фронте».

6 мая 2012 года на Болотной площади произошло столкновение между силовиками и участниками согласованной акции оппозиции «Марш миллионов». Были задержаны около 400 человек. Более 30 из них обвинили в участии в массовых беспорядках (статья 212 УК) и насилии по отношению к представителям власти (статья 318 УК). 13 обвиняемых амнистировали. Остальные получили реальные или условные сроки.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!