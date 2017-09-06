СМИ связали с «болотным делом» причину вызова Удальцова на допрос в СК

Оппозиционера Сергея Удальцова вызвали в Следственный комитет из-за событий на Болотной площади в 2012 году, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. По информации телеканала, следователи намерены допросить Удальцова в связи с действиями некоторых участников митинга, к примеру, Алексея Навального.

В СК РИА Новости подтвердили вызов Удальцова на допрос, но не уточнили причину.

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Сам оппозиционер в своем Facebook рассказал, что пока не получал официальной повестки. «Если допрос будет вновь касаться событий 2012 года, то я вряд ли смогу сообщить следствию что-то новое, все было сказано еще в ходе судебного процесса», — написал он вечером во вторник, 5 сентября.

Ранее в этот же день он объявил в Twitter о начале нового этапа работы «Левого фронта» — леворадикальной организации, объединяющей сторонников социалистического развития России.

8 августа Удальцов вышел на свободу из колонии общего режима в Тамбовской области. В июле 2014-го Мосгордсуд приговорил оппозиционера и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы за организацию беспорядков во время согласованного со столичными властями «Марша миллионов» в 2012 году. Акция протеста закончилась столкновениями с полицией, пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.