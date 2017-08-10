Удальцов отказался участвовать в протестных акциях с Навальным

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, отбывший срок за организацию массовых беспорядков на Болотной площади, не планирует участвовать в протестных акциях, организованных Алексеем Навальным. Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг, 10 августа, передает РИА Новости.

«Навальный не мой кандидат. Я не пойду митинговать за него», — сказал Удальцов, подчеркнув, что не хочет пиарить основателя Фонда борьбы с коррупцией.

«Выйти против коррупции, всегда пожалуйста — мы готовы и открыты к взаимодействию, но я резко против того, чтобы нас опять попытались использовать как пушечное мясо в своих интересах и сговорах — это не пройдет, на нас не рассчитывайте», — добавил он.

Оппозиционер напомнил, что «Левый фронт» выступает за конструктивный мирный протест. Говоря о перспективах сотрудничества с другими представителями оппозиции, в том числе с Навальным, Удальцов заявил, что намерен встретиться с ними в ближайшее время, чтобы понять их истинные намерения.

Кроме того, он отметил, что будет призывать лидеров КПРФ и «Справедливой России» «отказаться от дрязг, распрей и провести мощную, единую во всех городах акцию в день столетия Революции».

Также на пресс-конференции Удальцов предложил выдвинуть единого кандидата от левых сил в президенты России на выборах 2018 года.

8 августа Удальцов вышел на свободу из колонии общего режима в Тамбовской области. В июле 2014 года Мосгордсуд приговорил Сергея Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы за организацию беспорядков во время согласованного со столичными властями «Марша миллионов» в 2012 году. Акция протеста закончилась столкновениями с полицией, пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.