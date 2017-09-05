Удальцов объявил о возрождении «Левого фронта» и получил вызов на допрос в СК

Оппозиционер Сергей Удальцов, отбывший срок за организацию массовых беспорядков на Болотной площади, вызван на допрос в Следственный комитет. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Ранее 5 сентября Удальцов в Twitter объявил о начале нового этапа работы «Левого фронта» — леворадикальной организации, объединяющей сторонников социалистического развития России. «Скоро узнаете подробности, будет интересно», — написал оппозиционер. Ссылка, которую он прикрепил к публикации, содержит сообщение, что обновленный «Левый фронт» будет представлен 25 октября.

8 августа Удальцов вышел на свободу из колонии общего режима в Тамбовской области. В июле 2014-го Мосгордсуд приговорил оппозиционера и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы за организацию беспорядков во время согласованного со столичными властями «Марша миллионов» в 2012 году. Акция протеста закончилась столкновениями с полицией, пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.