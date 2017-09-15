СК спустя пять лет вернул Яшину 12 тысяч долларов

Следственный комитет России вернул оппозиционеру Илье Яшину 12 415 долларов, изъятые у него в ходе обыска по уголовному делу о массовых беспорядках на Болотной площади в 2012 году. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 15 сентября.

«Удивительные события происходят. В далеком июне 2012 года у меня был обыск по Болотному делу. Следователи в мое отсутствие сломали дверь съемной квартиры и вынесли найденные там деньги. Забрали буквально все мои сбережения. Мы долго судились, доказывая противозаконность этих действий. За все годы СК так и не смог предъявить мне обвинений, но деньги возвращать категорически не хотел», — говорится в посте Яшина.

По его словам, в результате череды судебных разбирательств адвокат Вадим Прохоров добился решения о возврате денег. «В мае этого года судья сказала, что не отдавать человеку деньги пять лет без обвинений — это даже для нашей системы перебор. Обязала вернуть всю сумму в течение месяца», — пишет Яшин.

Материалы по теме С вещдоками на выход Как следователи распоряжаются изъятыми ценностями и чужими активами

Однако на протяжении последующих после решения суда трех месяцев Следственный комитет «не делал ничего». «Мы начали готовиться к новому процессу, чтобы обжаловать бездействие следователей. И вот сегодня деньги неожиданно упали на счет. Необычные, конечно, ощущения, когда видишь в графе отправитель: SLEDSTVENNYI KOMITET ROSSIISKOI FEDERATSII», — говорится в сообщении.

В июне 2012-го — спустя месяц после беспорядков в Москве — у ряда российских оппозиционеров прошли обыски в рамках «болотного дела». Так, у телеведущей Ксении Собчак были изъяты более миллиона евро, 500 тысяч долларов и 485 тысяч рублей. В сентябре того же года следователи вернули ей деньги. Подозрения в том, что она уклонялась от уплаты налогов, не подтвердились.

6 мая 2012 года в Москве состоялся согласованный с властями «Марш миллионов», который завершился столкновениями полицейских с активистами. В результате пострадали несколько десятков человек с обеих сторон, однако фигурантами дела стали только гражданские лица. Несколько сотрудников ОМОНа, получившие травмы на Болотной площади, получили в награду квартиры.